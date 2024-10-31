Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:56, 31 октября 2024Интернет и СМИ

В России раскрыли детали создания Международной ассоциации по фактчекингу

Глава АНО «Диалог» заявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу

Фото: Unsplash

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» планирует создать Международную ассоциацию по фактчекингу для опровержения фейков в других странах. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Табак, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не планировали заниматься международной деятельностью. Но та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, привела нас к выводу, что международная деятельность нужна. Мы объявляем о создании международной фактчекинговой организации. 20 ноября в Москве пройдет форум по борьбе с фейками. На этом форуме мы представим меморандум, представим первых партнеров-участников», — сообщил Владимир Табак.

Цель фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию в других странах

Владимир Табакглава АНО «Диалог»

30 октября организация обвинила ФБР в распространении фейков и сообщила, что планирует подать в суд. Американская сторона назвала АНО «Диалог» распространителем недостоверной информации, в то время как там подчеркнули, что занимаются именно разоблачением фейков.

Ранее Табак сообщил, что 64 процента жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Набиуллина умолчала о подробностях возврата замороженных активов России

      Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине советские истребители

      Подмосковные Люберцы объединили с Дзержинским

      Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

      Россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам

      Спецназовцы штурмовали дом с тремя находящимися под наркотиками дезертирами из зоны СВО

      Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

      В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше