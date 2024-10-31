В России раскрыли детали создания Международной ассоциации по фактчекингу

Глава АНО «Диалог» заявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» планирует создать Международную ассоциацию по фактчекингу для опровержения фейков в других странах. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Табак, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не планировали заниматься международной деятельностью. Но та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, привела нас к выводу, что международная деятельность нужна. Мы объявляем о создании международной фактчекинговой организации. 20 ноября в Москве пройдет форум по борьбе с фейками. На этом форуме мы представим меморандум, представим первых партнеров-участников», — сообщил Владимир Табак.

Цель фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию в других странах Владимир Табак глава АНО «Диалог»

30 октября организация обвинила ФБР в распространении фейков и сообщила, что планирует подать в суд. Американская сторона назвала АНО «Диалог» распространителем недостоверной информации, в то время как там подчеркнули, что занимаются именно разоблачением фейков.

Ранее Табак сообщил, что 64 процента жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.