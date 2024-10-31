В России впервые за семь месяцев упали максимальные ставки по банковским вкладам. Как рассчитывается этот показатель?

ЦБ заявил о снижении средней ставки по вкладам в банках РФ впервые за 7 месяцев

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков во второй декаде октября упала с 19,78 до 19,66 процента. Об этом сообщил Банк России.

Результаты мониторинга в октябре 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада октября — 19,78 процента; II декада октября — 19,66 процента Центробанк

Снижение стало первым с марта этого года. В течение более чем шести месяцев средние максимальные ставки только росли, следуя за повышением ключевой ставки ЦБ.

Как регулятор рассчитывает максимальную ставку?

Центробанк уточнил, как рассчитывается максимальная процентная ставка для каждой организации.

Учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту без предварительных условий. Вклады для выделенных категорий и целей, например, вклады для пенсионеров и детей или на социальные или гуманитарные цели, не рассматриваются.

Не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу; не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.) Центробанк

Также не берутся во внимание комбинированные депозиты с дополнительными условиями, например, повышенная ставка при приобретении инвестиционных паев или открытии инвестиционного счета, при оформлении программы накопительного страхования жизни или подключении дополнительного пакета услуг. Не рассматриваются вклады с разными ставки в различные периоды.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций Центробанк

Средняя максимальная ставка Центробанка служит ориентиром для рынка, потому что регулятор рекомендует привлекать средства населения в любом случае не дороже, чем значение ставки плюс два процентных пункта.

В марте этого ключевая ставка сохранялась на уровне 16 процентов. На тот момент большинство экспертов ожидали, что уже через несколько месяцев ЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики, поэтому банки готовились к нему. Текущее снижение происходит на фоне обратного процесса.

Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, когда потребовалось резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП).

Регулятор объясняет рост ставки ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, сами являются проинфляционным фактором. Прогноз инфляции по итогам года вырос до 8-8,5 процента, таким образом, Центробанк ожидает, что рост цен в 2024 году превысит уровень 2023 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря, ожидается рассмотрение нового повышения ставки. Уровень повышения не указан, но даже если в ЦБ думают о 22 процентах годовых, то речь идет о текущем состоянии инфляции и кредитования. В случае ухудшения ситуации рост может оказаться еще более резким.

