В России высказались о перспективах второго «саммита мира» по Украине

Сенатор Карасин усомнился в перспективах второго «саммита мира» по Украине

У второго «саммита мира» по Украине мало перспектив реально повлиять на урегулирование военного конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости этого мероприятия.

«Я думаю, что перспектив практически никаких. Идей у [президента Украины Владимира] Зеленского, которые устраивали бы Россию, да и вообще здравомыслящие государства мира, не так много, если они вообще есть. Он все время пытается выторговать какие-то специфические условия для своего режима, забывая о том, что [придется] решать вопросы денацификации и демилитаризации, собственно, ради которых и началась военная операция России, от ответа на эти вопросы уйти никуда не удастся», — считает сенатор.

По словам парламентария, при подготовке к любым мирным инициативам необходимо учитывать мнение всех сторон конфликта.

О каких можно сейчас говорить «форумах мира» без проведения конкретных переговоров с участием России? Чего хочет добиться Зеленский, можно только гадать. (…) Все надо готовить серьезно с учетом интересов всех сторон и прежде всего с учетом интересов России, которая не хочет все время жить под страхом давления со стороны НАТО и Вашингтона, имея в виду собственное будущее Григорий Карасин российский сенатор

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев начнет готовить предложения для второго «саммита мира». Эти идеи должны стать основой для рассмотрения и утверждения участниками мероприятия. Как отмечали в пресс-службе украинского лидера», план к следующему саммиту будет состоять из трех пунктов. Также в Киеве рассказали, что активно сотрудничают со странами глобального Юга, чтобы заручиться их поддержкой.