Экс-глава ЦРУ Гейтс: вторжение ВСУ в Курскую область было стратегической ошибкой

Нападение украинских войск на Курскую область стало стратегической ошибкой. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс, его цитирует ТАСС.

По его словам, силы, которые были переброшены в российский регион, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе. Экс-глава американского ведомства пояснил, что там украинские военные находятся под «гигантским давлением».

Он отметил, что сейчас Россия «берет верх» в конфликте. Гейтс добавил, что в начале спецоперации на Украине страны Запада значительно недооценили способности российской стороны, что, по его мнению, является «гигантской ошибкой».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Российским военным удалось освободить около половины занятой противником территории региона.