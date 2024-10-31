Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 31 октября 2024Мир

В США назвали стратегическую ошибку Киева

Экс-глава ЦРУ Гейтс: вторжение ВСУ в Курскую область было стратегической ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Нападение украинских войск на Курскую область стало стратегической ошибкой. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс, его цитирует ТАСС.

По его словам, силы, которые были переброшены в российский регион, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе. Экс-глава американского ведомства пояснил, что там украинские военные находятся под «гигантским давлением».

Он отметил, что сейчас Россия «берет верх» в конфликте. Гейтс добавил, что в начале спецоперации на Украине страны Запада значительно недооценили способности российской стороны, что, по его мнению, является «гигантской ошибкой».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Российским военным удалось освободить около половины занятой противником территории региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

      США увеличат развертывание сил на Корейском полуострове

      Лукашенко заявил о невозможности навязать Грузии ЛГБТ

      В России решили изменить подход к сбору биометрии у мигрантов

      В Москве появятся новые элитные районы

      Украина атаковала беспилотниками сразу несколько российских регионов

      Россиянин купил три ноутбука Apple за 1000 рублей. Как ему это удалось и как еще люди получают дорогие вещи за бесценок?

      Названы способы идеально очистить унитаз

      В Южной Корее ответили на вопрос об отправке солдат на Украину

      В США назвали стратегическую ошибку Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше