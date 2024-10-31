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12:01, 31 октября 2024Наука и техника

В США назвали победителя боя между F-35 и Су-57

NI: в гипотетическом бое американский истребитель F-35 победит российский Су-57

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В гипотетическом бое американский истребитель пятого поколения F-35 победит российский самолет Су-57. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор отмечает, что в настоящее время сражение между американским и российским истребителями маловероятно, а сам факт этого станет началом третьей мировой войны. Тем не менее нельзя исключать бой между F-35 и Су-57, если самолет российского производства приобретет Иран. В этом случае, по мнению автора, Су-57 может столкнуться с израильскими F-35.

По оценке обозревателя, у иранской стороны мало опытных пилотов, поэтому в бое между F-35 и Су-57 преимущество будет на стороне первого. «Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», — уверяет автор.

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Ранее обозреватель издания The Telegraph Дэвид Акс заметил, что в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть которых являются испытательными.

В сентябре журнал Military Watch Magazine заметил, что преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте.

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      Иван Потапов
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