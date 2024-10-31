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05:49, 31 октября 2024Мир

В США назвали потенциальную победу Харрис новым сроком Обамы

WSJ назвала потенциальную победу Харрис новым сроком Обамы
Джо Байден и Барак Обама

Джо Байден и Барак Обама. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если на выборах в США победит демократ Камала Харрис, то это будет означать новый срок экс-президента Барака Обамы, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Ее кандидатуру лучше всего рассматривать как попытку продолжить политическую волну, которая началась в 2006 году с поражения республиканцев в Конгрессе и во время финансовой паники 2008 года накатилась как цунами на берег», — следует из материала.

Авторы статьи считают, что Харрис будет энергичнее нынешнего американского лидера Джо Байдена, но при этом редколлегия WSJ выразила мнение, что политик не понимает всю опасность ситуации на мировой арене. «Если она победит, Владимир Путин и Си Цзиньпин быстро испытают ее на прочность. Кажется, она не готова к такой проверке», — говорится в публикации.

В июле соперник Харрис Дональд Трамп заявил, что Байдена заставили уйти из гонки ведущие демократы, такие как Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. «Обама его терпеть не может, и он не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — сказал он. По мнению Трампа, все бывшие соратники бросили его и сказали: «Или ты выйдешь хорошим, или мы примемся за тебя». После этого у Байдена не было выбора, заключил политик.

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      Сергей Грехов
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