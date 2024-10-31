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21:14, 31 октября 2024Мир

В Южной Корее ответили на вопрос об отправке солдат на Украину

Власти Южной Кореи не рассматривают возможность отправки солдат на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Южная Корея не рассматривает вопрос об отправке корейских солдат на Украину. Об этом в интервью изданию «Кенхян синмун» сообщил глава Министерства национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен.

По его словам, отправка группы наблюдателей на Украину предназначена исключительно для сбора информации и разведданных, «а не для участия в боях». Он также отметил, что это является «естественным военным долгом» в ответ на действия КНДР.

«Подготовка к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в будущем, является неотъемлемой задачей наших вооруженных сил. Я ясно дал понять, что мы вообще не рассматриваем возможность отправки военных на Украину», — ответил министр на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передаст Южной Корее детальный запрос об оружии. «После того, как КНДР получила официальный статус того, кто пришел воевать против Украины, наш запрос будет детальным», — сказал он.

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