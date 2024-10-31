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11:38, 31 октября 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о срочном приезде Сырского на фронт

Рогов: Сырский срочно приехал в Запорожье для подавления паники в рядах ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский срочно приехал в Запорожскую область для подавления паники в рядах украинской армии. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику», — рассказал общественный деятель.

Рогов рассказал о приезде Сырского в подконтрольную Киеву часть Запорожья на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, поездку главкома ВСУ попытались представить как плановую и рабочую.

Ранее Сырский рассказал главнокомандующему ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи о тяжелой ситуации на фронте. Описывая обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку ВСУ.

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