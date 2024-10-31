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08:53, 31 октября 2024Мир

«Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

Небензя пригласил постпреда Британии проверить, обеднела ли Россия

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил британскую коллегу Барбару Вудворд в Россию после ее слов о нищете в стране. Он отметил, что увиденное может ее разочаровать.

Вудворд до этого заявила, что Москва вынуждена просить внешнюю поддержку, чтобы продолжать конфликт на Украине.

Небензя поблагодарил британского постпреда за заботу о бюджете России

Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН начал выступление с комментария о дезинформации, распространяемой западными странами. Он упомянул речь Вудворд, заявившей о нищете в России.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

«Хочу поблагодарить Посла Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание impoverished Russia (обнищавшая Россия)», — сказал он и пригласил коллегу в страну, чтобы она увидела все сама и убедилась в своих высказываниях. При этом Небензя добавил, что увиденное ее разочарует, так как характеристики Вудворд противоречат действительности.

Вудворд заявила, что Россия отчаялась и вынуждена просить о помощи

Британский постпред, выступая на том же заседании, заявила о сотрудничестве России с Северной Кореей. По ее словам КНДР запросит у Москвы высокую цену за такую поддержку.

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«Понятно, что отчаявшаяся и обедневшая Россия нуждается во внешней поддержке для продолжения этого конфликта. Любая страна, оказывающая ей помощь, тем самым продлевает незаконную войну», — сказала Вудворд.

Небензя, комментируя слова о сотрудничестве с КНДР и переброске на фронт ее военнослужащих, заявил, что это голословные утверждения. «Все эти случаи объединяет одно: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств и стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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