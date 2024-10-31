Власти предложили перераспределить 7 триллионов рублей в проекте бюджета

Правительство предложило 900 поправок ко второму чтению проекта бюджета

Правительство предложило порядка 900 поправок ко второму чтению проекта бюджета на следующую трехлетку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Предложенные поправки предполагают перераспределение средств в размере порядка семи триллионов рублей, уточнил министр. Значительная часть корректировок связана с обеспечением оборонной безопасности РФ, включая проведение специальной военной операции, пояснил он.

Еще часть поправок касается утверждения национальных проектов и перераспределения средств, запланированных на эти цели. В этой области предложено перераспределить средства в размере 1,8 триллиона рублей.

Также запланировано перераспределение межбюджетных трансфертов между регионами. Помимо этого, корректировки коснутся средств бюджета в рамках госпрограмм и непрограммных направлений в части льготного лизинга.

Ранее стало известно, что Госдума 24 октября приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Тогда уточнялось, что большую часть замечаний и поправок к бюджету предстоит внести ко второму чтению, поскольку оно является основным.

В документе было отмечено, что доходы бюджета в следующем году прогнозируются на уровне 40,296 триллиона рублей. В 2026 году они запланированы на уровне 41,84 триллиона рублей, а в 2027-м должны составить 43,154 триллиона. Главными источниками финансирования дефицита бюджета были названы внутренние заимствования. Применять для этого средства ФНБ не планировали.