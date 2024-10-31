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17:18, 31 октября 2024Экономика

Власти предложили перераспределить 7 триллионов рублей в проекте бюджета

Правительство предложило 900 поправок ко второму чтению проекта бюджета
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство предложило порядка 900 поправок ко второму чтению проекта бюджета на следующую трехлетку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Предложенные поправки предполагают перераспределение средств в размере порядка семи триллионов рублей, уточнил министр. Значительная часть корректировок связана с обеспечением оборонной безопасности РФ, включая проведение специальной военной операции, пояснил он.

Еще часть поправок касается утверждения национальных проектов и перераспределения средств, запланированных на эти цели. В этой области предложено перераспределить средства в размере 1,8 триллиона рублей.

Также запланировано перераспределение межбюджетных трансфертов между регионами. Помимо этого, корректировки коснутся средств бюджета в рамках госпрограмм и непрограммных направлений в части льготного лизинга.

Ранее стало известно, что Госдума 24 октября приняла проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Тогда уточнялось, что большую часть замечаний и поправок к бюджету предстоит внести ко второму чтению, поскольку оно является основным.

В документе было отмечено, что доходы бюджета в следующем году прогнозируются на уровне 40,296 триллиона рублей. В 2026 году они запланированы на уровне 41,84 триллиона рублей, а в 2027-м должны составить 43,154 триллиона. Главными источниками финансирования дефицита бюджета были названы внутренние заимствования. Применять для этого средства ФНБ не планировали.

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