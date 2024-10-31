Вучич приедет в Москву на 80-летие Победы и встретится с Путиным

Президент Сербии Вучич приедет в РФ на 80-летие Победы и встретится с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — отметил он, комментируя прошедшие переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Вулина, встреча с российским министром была «разговором двух друзей».

Ранее Вучич призвал будущего президента США как можно скорее добиться заключения перемирия на Украине. Сербский лидер подчеркнул, что перемирие на Украине будет отвечать «самым лучшим интересам Запада».