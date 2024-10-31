Захарова: Запад решил бросить Украину как сломанную игрушку

Запад решил бросить Украину как сломанную игрушку, которая ему надоела. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — рассказала дипломат.

Таким образом она прокомментировала решение Швейцарии возобновить отправку Киеву украинцев, которые совершали преступления.

Ранее Захарова заявила, что Россия выражает признательность всем тем, кто говорит о мире на Украине и предлагает варианты урегулирования конфликта. Москва, по ее словам, сама всегда выступала с подобных позиций в различных кризисах во всех частях света в различные исторические моменты.