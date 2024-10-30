Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 30 октября 2024Бывший СССР

В МИД выразили признательность говорящим о мире на Украине

Захарова: Москва выражает признательность тем, кто говорит о мире на Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия выражает признательность всем тем, кто говорит о мире на Украине и предлагает варианты урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы признательны всем тем, кто говорит о мире, кто использует именно такие подходы в личной работе, в качестве инициатив, мы это действительно ценим», — заявила дипломат.

Россия, по ее словам, сама всегда выступала с подобных позиций в различных кризисах во всех частях света в различные исторические моменты.

Ранее Захарова заявила, что США и другие западные страны всячески оправдывают израильскую агрессию и, в частности, удар Израиля по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

      Оценен риск дефицита бананов в России перед Новым годом

      Работодателей захотели обязать делать ДМС для мигрантов

      Добряк заявил о разрушении почти всей критической инфраструктуры в Покровске

      Названа распространенная ошибка при хранении яиц

      Названы профессии самых счастливых россиян

      Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

      Варламов побывал в Норвегии и назвал минусы страны

      Захарова заявила о вмешательстве США и ЕС в выборы в Грузии

      Работающий в российском СИЗО стоматолог пронес наркотики на территорию и был осужден

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше