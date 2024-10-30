В МИД выразили признательность говорящим о мире на Украине

Захарова: Москва выражает признательность тем, кто говорит о мире на Украине

Россия выражает признательность всем тем, кто говорит о мире на Украине и предлагает варианты урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы признательны всем тем, кто говорит о мире, кто использует именно такие подходы в личной работе, в качестве инициатив, мы это действительно ценим», — заявила дипломат.

Россия, по ее словам, сама всегда выступала с подобных позиций в различных кризисах во всех частях света в различные исторические моменты.

Ранее Захарова заявила, что США и другие западные страны всячески оправдывают израильскую агрессию и, в частности, удар Израиля по Ирану.