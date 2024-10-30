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15:57, 30 октября 2024Мир

Захарова обвинила США в потакании израильской агрессии против Ирана

Захарова: США и Запад оправдывают удар Израиля по Ирану

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США и другие западные страны всячески оправдывают израильскую агрессию и, в частности, удар Израиля по Ирану. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вашингтон и ряд его союзников не только не пытались отговорить, ничего не делали, чтобы остановить Израиль от этой опасной затеи, но и, наоборот, различными способами показывали, что они на такой шаг имеют право», — сказала дипломат.

Ранее Захарова призвала не провоцировать Тегеран на ответные удары и «выходить из спирали неконтролируемой эскалации».

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      Виктория Кондратьева
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