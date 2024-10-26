МИД России призвал прекратить провоцировать Иран

МИД России: нужно перестать провоцировать Иран и избегать эскалации конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала израильскую атаку на Иран, призвав избегать эскалации и перестать провоцировать Иран на ответные удары. Ее слова передает РИА Новости.

«Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что ведомство призывает все вовлеченные в конфликт стороны «к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию». По словам Захаровой, МИД также готов работать со всеми сторонами ради снижения уровня конфронтации.