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16:14, 26 октября 2024Мир

МИД России призвал прекратить провоцировать Иран

МИД России: нужно перестать провоцировать Иран и избегать эскалации конфликта

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала израильскую атаку на Иран, призвав избегать эскалации и перестать провоцировать Иран на ответные удары. Ее слова передает РИА Новости.

«Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что ведомство призывает все вовлеченные в конфликт стороны «к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию». По словам Захаровой, МИД также готов работать со всеми сторонами ради снижения уровня конфронтации.

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