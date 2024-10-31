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12:21, 31 октября 2024Экономика

Замороженные активы России захотели использовать для защиты кредита G7

Politico: замороженные активы РФ захотели использовать для компенсации потерь

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейская комиссия рассматривает возможность передачи российских активов для обеспечения выданного G7 кредита Украине в размере 45 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

Такая мера поможет бельгийскому депозитарию Euroclear компенсировать потери, которые он понес из-за соблюдения западных санкций. Об этом в разговоре с западным изданием сообщили несколько чиновников.

Речь идет об укреплении схемы, по которой прибыль от замороженных российских 200 миллиардов евро направляется на погашение кредита, выданного Украине G7.

Cейчас бельгийский депозитарий оказался вовлечен в судебные разбирательства с рядом сторон из России, находящихся под санкциями. Они пытаются оспорить заморозку своих активов и потребовать компенсации. Российские суды могут обеспечивать эту компенсацию путем передачи истцам остатков Euroclear, хранящихся в местных банках, пишет издание. В качестве следующего шага собственники этих активов на Западе могут предъявить бельгийскому депозитарию компенсационные иски.

Для покрытия расходов в связи с такими исками Euroclear резервирует около 10 процентов непредвиденной прибыли, полученной от замороженных активов, в специальном фонде. Однако чиновники посчитали, что правильнее напрямую использовать для этого часть замороженных российских активов, несмотря на заявления о том, что такая мера может стать нарушением международного права.

Данное решение не смогут утвердить без единогласного одобрения всех стран блока, поэтому оно вряд ли будет принято в ближайшее время, пишет издание.

Ранее стало известно, что активы РФ, замороженные на Западе, будут оставаться под блокировкой до того времени, пока власти не компенсируют украинской стороне убытки из-за боевых действий. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза.

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      Лилиана Набиуллина
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