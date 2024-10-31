Жена российского миллиардера снялась в откровенной позе во время тренировки

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в коротких шортах и топе

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенной позе во время тренировки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица выполняла физические упражнения, лежа на гимнастическом мяче. При этом Перминова надела черные укороченные шорты и топ кремового оттенка. На кадрах видно, что звезда лежала на мяче с утяжелителями, закрепленными на лодыжках.

Ранее в октябре жена российского миллиардера снялась в трусах и майке. При этом Елена Перминова продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.