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20:52, 31 октября 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в откровенной позе во время тренировки

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в коротких шортах и топе
Екатерина Ештокина (Редактор отдела "Ценности")

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенной позе во время тренировки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица выполняла физические упражнения, лежа на гимнастическом мяче. При этом Перминова надела черные укороченные шорты и топ кремового оттенка. На кадрах видно, что звезда лежала на мяче с утяжелителями, закрепленными на лодыжках.

Ранее в октябре жена российского миллиардера снялась в трусах и майке. При этом Елена Перминова продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот.

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