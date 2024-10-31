Женщина расправилась с мужем ради десятков миллионов рублей

В Индии жена убила мужа, который отказался дать ей 80 миллионов рупий

В Индии арестовали жительницу штата Карнатака, которая вместе с сообщниками расправилась с мужем ради 80 миллионов рупий (92,6 миллиона рублей). Об этом пишет News9Live.

8 октября на кофейной плантации в районе Кодагу обнаружили обгоревшие останки. Вскоре выяснилось, что они принадлежали состоятельному мужчине по имени Рамеш. Полиция сразу создала следственную группу из 16 человек, которая быстро вышла на жену индийца по имени Нихарика. Женщина имела высшее инженерное образование, однако всю жизнь занималась созданием различных мошеннических схем ради обогащения, за что в итоге попала в тюрьму.

В 2018 году она вышла на свободу и познакомилась с Рамешем. Они быстро поженились. Мужчина хорошо зарабатывал и имел накопления в десятки миллионов рупий. Он полностью обеспечивал «экстравагантный образ жизни» Нихарики, однако ей этого было мало. Согласно данным следствия, отношения между супругами обострились, когда Рамеш отказался выдать жене на некие нужды 80 миллионов рупий.

Тогда женщина сговорилась ветеринарным врачом по имени Нихил и жителем города Бангалор Анкуром Рана. Нихарики заманила Рамеша в соседний штат и расправилась с ним. Сообщники помогли ей перевести тело в Кодагу и сжечь. Преступников задержали после того, как следственная группа досконально изучила маршруты их передвижения, опираясь на данные с многочисленных записей камер видеонаблюдения.

Женщина с подельниками уже признались в преступлении.

Ранее сообщалось, что в США женщина расправилась с мужем и три года выдавала себя за него в социальных сетях. Тревогу забили друзья мужчины, которые все это время пытались встретиться с ним лично.