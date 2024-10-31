Жильцы рассказали о первых секундах после взрыва в российской многоэтажке

Жильцы дома в Черкесске в первые секунды после взрыва подумали о землетрясении

Жильцы многоэтажного дома на улице Лободина в Черкесске в первые секунды после взрыва подумали о землетрясении. Рассказы россиян опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Одна из жительниц отметила, что в это утро планировала погулять с собакой, когда внезапно в ее квартире начали падать полки. Ее соседи признались, что из-за обвала перекрытий не могли покинуть свои жилища и ждали, пока их эвакуируют спасатели.

Очевидцы добавили, что взрывная волна была такой силы, что в близлежащих домах выбило стекла.

До этого оперативные службы назвали утечку газа предварительной причиной взрыва в доме в Черкесске.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. В результате случившегося оказались разрушены два этажа здания. В сети распространились кадры с места инцидента.

По последним данным, не удалось спасти жизни двух человек.