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16:19, 1 ноября 2024Из жизни

114-летняя женщина рассказала о секретах долголетия

Самая старая женщина Северной Америки назвала гены и хобби секретом долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Jack Gordon / YouTube

114-летняя женщина из США стала самой старой из ныне живущих людей в Северной Америке. Об этом пишет NBC News.

Наоми Уайтхед, резидент дома престарелых в городке Уэст-Сейлем, штат Пенсильвания, получила статус самой старой женщины континента после смерти Элизабет Фрэнсис из Техаса, которой не стало 22 октября 2024 года. Уайтхед родилась в сентябре 1910 года на ферме в Джорджии и пережила своего мужа и их троих сыновей. Она назвала секретом своего долголетия хорошие гены и множество хобби. Женщина до сих пор любит готовить, печь, рисовать и слушать музыку.

В сентябре 2023 года Уайтхед рассказала в интервью, что не ставила себе цель прожить так долго, но отметила: «Я проживу столько, сколько позволит мне Господь». Когда YouTube-блогер Джек Гордон спросил ее, есть ли у нее совет для молодых людей, Уайтхед ответила: «Усердно работать».

У женщины есть внуки, которые ее регулярно навещают.

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Ранее сообщалось, что 4 октября женщина из США отпраздновала 100-летие. Когда именинницу спросили, как дожить до ста лет, она ответила, что нужно «просто жить нормальной жизнью», а также «не притворяться, а стараться быть счастливой».

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