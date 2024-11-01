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12:28, 1 ноября 2024Моя страна

Благодарных кабанчиков заметили в российском регионе

«Земля леопарда» показала кадры с благодарными кабанчиками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Благодарные кабанчики вышли к сотрудникам национального парка «Земля леопарда». Кадры появились в Telegram-канале заповедника.

Там рассказали, что во время прокладки минерализованных полос к бульдозеру вышли приветливые дикие кабаны. «Ребята неспешно прошлись по тропе, проинспектировали понаблюдали за работой бульдозера и ушли восвояси», — говорится в сообщении.

В нацпарке рассказали, что создание минерализованных полос — одна из основных мер для остановки огня. Обновление полос проводится дважды в год — перед весенним и осенним пожароопасными периодами.

Ранее семья диких кабанов с детенышами попала в фотоловушку Тункинского национального парка, который расположен в Бурятии. На размещенных кадрах видно, что поросятам, живущим в нацпарке, не более двух месяцев.

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