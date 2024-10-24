Семья диких кабанов с детенышами попала в фотоловушку в Бурятии

Семья диких кабанов с детенышами попала в фотоловушку нацпарка в Бурятии

Семья диких кабанов с детенышами попала в фотоловушку Тункинского национального парка, который расположен в Бурятии. Снимки публикует портал «Восток-Телеинформ».

Известно, что камера зафиксировала животных еще в мае в местности Аерхан. Однако в связи с тем, что территория отдаленная и труднодоступная, государственные инспекторы обходят тропы лишь несколько раз в году. На размещенных кадрах видно, что поросятам, живущим в нацпарке, не более двух месяцев.

Согласно материалу, с марта по май у самок рождается 4-6, иногда до 10-14 поросят. При рождении они весят около килограмма, но в годовалом возрасте их вес превысит отметку в 50 килограмм. Когда поросята достигнут возраста в полтора года, они оставят семью и отправятся на поиски нового жилища.

По результатам зимнего маршрутного учета в Тункинском нацпарке численность кабана составляет 2057 особей, что на 540 особей больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее в октябре кабан принял грязевую ванну и попал на видео.