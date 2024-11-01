Бродившего по российским огородам марала заметили в новом селе

Голодный марал, бродивший по российским огородам, забрел в новое село. Об этом сообщает телеканал UTV в Telegram.
По данным издания, оленя заметили в населенном пункте Черлак. Из башкирского села Ангасяк за два дня он преодолел расстояние в 20 километров. По словам представителей Минэкологии Башкирии, животное прибыло из Татарстана.
«Поймать животное пока не удалось. Необходимо также правильно оформить документы, так как марал краснокнижный», — высказались они.
В октябре оголодавший марал заявился в сельские огороды в российском регионе. Чертвероногий в поисках еды подходил к людям, не стесняясь камеры. Местные жители уточнили, что животное совсем не агрессивно.