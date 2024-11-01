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19:35, 1 ноября 2024Моя страна

Бродившего по российским огородам марала заметили в новом селе

В башкирском селе Черлак заметили бродившего по российским огородам марала
Екатерина Ештокина

Фото: Wikimedia

Голодный марал, бродивший по российским огородам, забрел в новое село. Об этом сообщает телеканал UTV в Telegram.

По данным издания, оленя заметили в населенном пункте Черлак. Из башкирского села Ангасяк за два дня он преодолел расстояние в 20 километров. По словам представителей Минэкологии Башкирии, животное прибыло из Татарстана.

«Поймать животное пока не удалось. Необходимо также правильно оформить документы, так как марал краснокнижный», — высказались они.

В октябре оголодавший марал заявился в сельские огороды в российском регионе. Чертвероногий в поисках еды подходил к людям, не стесняясь камеры. Местные жители уточнили, что животное совсем не агрессивно.

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