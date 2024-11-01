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10:31, 1 ноября 2024Забота о себе

Диетолог предупредила о вреде обезжиренного молока

Диетолог Мартинес рассказала, что обезжиренное молоко не дает чувства сытости
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Freepik

Диетолог Мариан Гарсия Мартинес рассказала, что в последнее время обезжиренное молоко стало модной альтернативой обычному. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) специалистка предупредила о вреде обезжиренного молока.

По словам Мартинес, при употреблении этого продукта человек не получает длительного чувства сытости, поэтому рискует в течение дня съесть больше обычного. К тому же обезжиренное молоко не такое вкусное, как обычное, и многие добавляют в него сахар.

«Если мы пьем много обезжиренного молока, мы потребляем столько же калорий, сколько если бы пили чуть меньше обычного», — отметила она.

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