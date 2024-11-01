Эксперт оценил влияние Китая на производство дронов в США

Эксперт Кнутов: выпуск дронов в США может сократиться из-за санкций Китая

Выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США может сократиться из-за китайских санкций. Влияние ограничительных мер оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с агентством «Регнум».

«На сегодняшний день Китай — мировая фабрика по производству целого ряда чипов, аккумуляторов и других видов электроники. Без этой аппаратуры беспилотные летательные аппараты не смогут выполнять свои функции. И то, что Китай ограничивает подобного рода поставки, приведет к тому, что производство будет остановлено в США», — сказал он.

По словам Кнутова, сегодня сложно найти альтернативных поставщиков, поскольку немногие предприятия способны выпускать продукцию необходимого качества. Он подчеркнул, что китайские санкции приведут к сокращению объемов поставок американских дронов на Украину и в Израиль.

Ранее издание Financial Times писало, что американская компания Skydio, которая поставляет дроны на Украину, столкнулась с нехваткой основных компонентов из-за санкций.

В октябре стало известно, что Минобороны США заключило контракт с компанией Anduril Industries на закупку дронов-перехватчиков вертикального взлета Roadrunner.