Пентагон закупит реактивные дроны-перехватчики

Пентагон закупит 500 дронов-перехватчиков Roadrunner с вертикальным взлетом

Минобороны США заключило контракт с компанией Anduril Industries на закупку антидроновых систем. Военные получат дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Defense News.

В рамках соглашения Пентагон планирует получить 500 дронов вертикального взлета и посадки Roadrunner и портативные средства РЭБ Pulsar, которые можно устанавливать на летательные аппараты.

В компании отметили, что в рамках контракта специалисты Anduril будут оказывать услуги в «приоритетных регионах, где вооруженные силы США сталкиваются со значительными угрозами». Поставки, которые продлятся до конца 2025-го, начнут в этом году.

Компания Anduril представила Roadrunner в декабре. Аппарат оснащен двумя турбореактивными двигателями и боевой частью для уничтожения дронов. Roadrunner способен вернуться к месту старта после перехвата.

В июле стало известно, что Корпус морской пехоты США может получить штатное оружие для борьбы с малыми беспилотниками. Военные рассматривают систему умной оптики для штатного оружия и управляемые ракеты.