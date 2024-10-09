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16:34, 9 октября 2024Наука и техника

Пентагон закупит реактивные дроны-перехватчики

Пентагон закупит 500 дронов-перехватчиков Roadrunner с вертикальным взлетом

Кадр: Anduril Industries / YouTube

Минобороны США заключило контракт с компанией Anduril Industries на закупку антидроновых систем. Военные получат дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Defense News.

В рамках соглашения Пентагон планирует получить 500 дронов вертикального взлета и посадки Roadrunner и портативные средства РЭБ Pulsar, которые можно устанавливать на летательные аппараты.

В компании отметили, что в рамках контракта специалисты Anduril будут оказывать услуги в «приоритетных регионах, где вооруженные силы США сталкиваются со значительными угрозами». Поставки, которые продлятся до конца 2025-го, начнут в этом году.

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Компания Anduril представила Roadrunner в декабре. Аппарат оснащен двумя турбореактивными двигателями и боевой частью для уничтожения дронов. Roadrunner способен вернуться к месту старта после перехвата.

В июле стало известно, что Корпус морской пехоты США может получить штатное оружие для борьбы с малыми беспилотниками. Военные рассматривают систему умной оптики для штатного оружия и управляемые ракеты.

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      Даниил Иринин
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