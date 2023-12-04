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04:30, 4 декабря 2023Наука и техника

В США представили реактивный дрон-перехватчик с вертикальным взлетом

Компания Anduril представила дрон-перехватчик Roadrunner с вертикальным взлетом

Кадр: Anduril Industries / YouTube

Американская компания Anduril Industries представила беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Roadrunner, который сможет перехватывать другие беспилотники. Об этом пишет Defense News.

Дрон с двумя турбореактивными двигателями существует в двух вариантах. Базовая версия способна нести полезную нагрузку для выполнения различных задач, а Roadrunner-M предназначен для перехвата беспилотников подрывом боевой части.

После уничтожения дрона противника аппарат может вернуться к месту старта для заправки, перезарядки и повторного использования. Для транспортировки и запуска Roadrunner используется компактный контейнер.

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«Компания заявляет, что дрон может быстро обнаруживать, отслеживать и выводить из строя системы противника», — пишет издание.

Основатель Anduril Палмер Лаки отметил, что компания готовится к серийному выпуску Roadrunner в рамках контракта с неназванным заказчиком из США. По его словам, один беспилотник стоит «несколько сотен тысяч долларов», но стоимость может снизиться после наращивания темпов производства.

В ноябре стало известно, что в России создадут дрон типа «летающее крыло», предназначенный для разведки, корректировки огня и связи в зоне проведения специальной военной операции. Аппарат сможет нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

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      Даниил Иринин
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