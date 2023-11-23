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10:39, 23 ноября 2023Наука и техника

В России создадут дрон типа «летающее крыло» для нужд СВО

КБ «Восток»: в России создадут дрон типа «летающее крыло» для нужд СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России создадут дрон типа «летающее крыло», предназначенный для разведки, корректировки огня и связи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток» сообщает ТАСС.

Размах крыльев беспилотника составит три метра, в воздухе летательный аппарат сможет находиться до шести часов. Дальность его полета — до ста километров, полезная нагрузка — до четырех килограммов.

Испытания дрона планируется начать в 2024 году. Отличительной его особенностью станет сравнительно невысокая стоимость.

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Кроме зоны СВО, беспилотник может использоваться в нефтегазовой отрасли, а также везде, где требуется наблюдение в течение длительного времени, патрулирование, видеофиксация и так далее. Спектр применения аппарата весьма широк, добавили в КБ.

Ранее агентству в конструкторском бюро сообщили, что российские военные начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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