Морская пехота США получит умную оптику для борьбы с дронами

Defense One: каждое подразделение КМП США оснастят антидроновым оружием

Корпус морской пехоты (КМП) США получит штатное оружие для борьбы с малыми беспилотниками. Конкурс по выбору новых систем пройдет в сентябре, пишет Defense One.

Капитан Тэйлор Бэйрфут, который отвечает за интеграцию антидроновых систем, отметил, что морпехи уже готовы к получению мощных систем MADIS на шасси бронеавтомобилей. Однако такие комплексы привлекают большое количество ударных дронов, которые могут истощить их арсенал. Поэтому все подразделения дополнительно оснастят «элементарными» средствами самообороны.

По словам Бэйрфута, КМП хочет найти портативные системы, которые позволят идентифицировать малые дроны на расстоянии около 800 метров. Также морпехи выберут оружие для поражения беспилотников весом до 25 килограммов. Бэйрфут отметил, что одним из решений может стать умная оптика для стандартного стрелкового оружия. Кроме того, для поражения малых дронов можно использовать недорогие управляемые ракеты, вроде Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) стоимостью меньше 30 тысяч долларов.

В марте стало известно, что армия США запросила 13,5 миллиона долларов на антидроновые ружья Dronebuster и умные прицелы Smart Shooter.

В том же месяце издание TWZ писало, что десантники британской армии получили цифровые прицелы Smart Shooter SMASH X4 для стрелкового оружия, которые позволят бороться с дронами. Изделие использует алгоритмы наведения, позволяющие обнаруживать и сопровождать цели, а также вычислять оптимальную точку прицеливания.