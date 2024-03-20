Армию США вооружат антидроновыми ружьями

Армия США запросила 13,5 миллиона на ручные средства для борьбы с БПЛА

Американских военных вооружат ручными средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Армия США запросила 13,5 миллиона долларов на антидроновые ружья и умные прицелы, пишет Defense One.

Военные планируют получить средства из бюджета на 2025 финансовый год на покупку 20 систем постановки помех Modi и 20 систем Dronebuster, 10 комплексов обнаружения дронов Bal Chatri и 10 прицелов для стрелкового оружия Smart Shooter, которые позволят сбивать дроны.

Эксперт Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт предположил, что для оснащения одной дивизии может потребоваться больше оборудования. «По крайней мере, у каждого взвода, вероятно, должно быть [ручное устройство для борьбы с дронами], исходя из того, что мы пока наблюдаем на Украине», — сказал он.

Также военные запросили 54,2 миллиона долларов на системы радиоэлектронной борьбы Terrestrial Layer System, которые помещаются в ранец. Они позволят обнаруживать сигналы беспилотников и ставить помехи.

В октябре стало известно, что компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера Armored Multi Purpose Vehicle (AMPV) с вооружением для борьбы с дронами на выставке-конференции Ассоциации армии США. Гусеничная машина получила боевой модуль с автоматической пушкой M914 калибра 30 миллиметров, пулеметом M240 калибра 7,62 миллиметра и двумя пусковыми установками для ракет Stinger.