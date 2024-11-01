Венгрия и Словакия нашли способ поставлять газ через Украину

Bloomberg: Европа договаривается о поставках газа из Азербайджана через Украину

Компании из Венгрии и Словакии близки к тому, чтобы подписать контракты о поставках природного газа из Азербайджана в объеме 12-14 миллиардов кубометров в год через газотранспортную систему Украины. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами переговоров, сообщает Bloomberg.

Соглашение предусматривает своп-операции между Россией и Азербайджаном, то есть фактически в трубу пойдет добытый в России, но принадлежащий Баку газ, а «Газпром» получит права на топливо, добытое азербайджанской стороной.

Такая прокачка позволит компенсировать окончание контракта между Россией и Украиной о транзите газа в декабре этого года. Предполагается, что государственная энергетическая компания Азербайджана Socar будет поставлять уже свой газ на газоизмерительную станцию Суджа на российско-украинской границе, а затем венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS будут отвечать за его доставку в Европу.

По схожей схеме устроены и поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в те же Венгрию и Словакию. Однако там венгерская MOL с сентября покупает нефть на границе с Украиной непосредственно у российских компаний.

Участники предполагаемой схемы и другие заинтересованные лица отказались от комментариев. Исключением стала австрийская компания OMV, которая в настоящее время продолжает покупать идущий через Украину газ. Она указала, что сможет обойтись без поставок топлива из России, потому что диверсифицировала контракты.

Если сделка состоится, а для этого нужно и одобрение Киева, Украина продолжит получать плату за транзит газа, но уже не от российской стороны, а от европейских компаний. В свою очередь, «Газпром» за счет права на азербайджанский газ может увеличить поставки в Турцию, которая покупает топливо у бывшей советской республики.

В начале октября вице-премьер России Александр Новак исключил возможность поставок азербайджанского газа в Европу через Турцию с помощью своп-операций. По его словам, переговоры об этом не ведутся, кроме того, реализовать схему не позволяет имеющаяся инфраструктура.