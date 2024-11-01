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03:51, 1 ноября 2024Мир

Израиль нанес удары по пригороду Бейрута

РИА Новости: Израиль нанес три удара по южному пригороду Бейрута
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в общей сложности было нанесено три удара. Позднее стало известно о еще трех мощных ударах. Отмечается, что звуки взрывов были слышны и в центре столицы Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по востоку Ливана. Под обстрел попали 18 населенных пунктов страны. В результате случившегося пострадали сто человек, еще 61 не выжили.

До этого ливанское движение «Хезболла» выпустило около 135 снарядов по Израилю.

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