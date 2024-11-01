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16:16, 1 ноября 2024Спорт

Канадский нападающий покинул «Авангард»

Канадский нападающий Линден Вей покинул «Авангард» по семейным обстоятельствам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Линден Вей

Линден Вей. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Канадский нападающий Линден Вей покинул омский «Авангард». Об этом сообщается на сайте команды.

Стороны расторгли контракт с закреплением прав на игрока за российским клубом. «У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — отмечается в заявлении.

В текущем сезоне канадский форвард провел за омский клуб 20 матчей, в которых набрал 19 очков. Он забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач.

Вей перешел в «Авангард» в мае 2024 года. Ранее игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казахстанский «Барыс», петербургский СКА и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.

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