Канадский нападающий покинул «Авангард»

Канадский нападающий Линден Вей покинул «Авангард» по семейным обстоятельствам

Канадский нападающий Линден Вей покинул омский «Авангард». Об этом сообщается на сайте команды.

Стороны расторгли контракт с закреплением прав на игрока за российским клубом. «У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — отмечается в заявлении.

В текущем сезоне канадский форвард провел за омский клуб 20 матчей, в которых набрал 19 очков. Он забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач.

Вей перешел в «Авангард» в мае 2024 года. Ранее игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казахстанский «Барыс», петербургский СКА и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.