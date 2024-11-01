МИД Польши ответил на упреки Зеленского в нежелании поставлять самолеты

Глава МИД Польши Сикорский: возможности Варшавы в поставках ВСУ ограниченны

Возможности Варшавы в поставках боевой авиации Вооруженным силам Украины (ВСУ) ограниченны. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством», — сказал дипломат. Сикорский добавил, что Польше якобы «угрожает Россия», из-за чего Варшава ставит в приоритет собственные вооруженные силы и их обороноспособность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул руководство Польши в нежелании поставить Киеву советские истребители МиГ-29. Таким образом он отреагировал на слова польского лидера Анджея Дуды о том, что Варшава не может передать Киеву самолеты данного типа без гарантий НАТО о защите воздушного пространства страны.