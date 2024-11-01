Москвичей предупредили о непогоде

В Москву придут снег и гололедица

В пятницу, 1 ноября, жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредила пресс-служба мэра города на официальном сайте.

Согласно прогнозам, днем в первый день месяца может пойти дождь со снегом, местами осадки окажутся сильными. Также ожидается ветер с порывами от 16 до 21 метров в секунду. На дороге возможно образование гололедицы. В связи с непогодой московское управление МЧС призывает граждан вести себя осторожно.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в столице образуется снежный покров. По его словам, его можно ожидать в городе в понедельник, 4 ноября.