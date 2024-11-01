Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 1 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о непогоде

В Москву придут снег и гололедица
Александра Качан (Редактор)

В пятницу, 1 ноября, жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредила пресс-служба мэра города на официальном сайте.

Согласно прогнозам, днем в первый день месяца может пойти дождь со снегом, местами осадки окажутся сильными. Также ожидается ветер с порывами от 16 до 21 метров в секунду. На дороге возможно образование гололедицы. В связи с непогодой московское управление МЧС призывает граждан вести себя осторожно.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в столице образуется снежный покров. По его словам, его можно ожидать в городе в понедельник, 4 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

      В Москве стало меньше дешевых квартир

      Раскрыта польза диеты без соли

      Трамп заявил о желании видеть Маска и Кеннеди-младшего в своей администрации

      59-летняя актриса снялась в распахнутом халате на голое тело

      «Не может не вызывать недоумения». Лавров заявил о сожалении из-за поставок турецкого оружия Украине

      В Турции пообещали открыть центр торговли газом в 2025 году

      Трамп назвал США страной дураков

      Перенесшая в 29 лет инсульт женщина рассказала о его первом необычном симптоме

      Сотрудников российской турфирмы заподозрили в хищении 15 миллионов рублей из бюджета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше