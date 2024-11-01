Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья. Путин поднимал этот вопрос еще два года назад

Степашин: Нетаньяху занялся вопросом передачи РФ Александровского подворья

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья, принадлежавшего до 1917 года дому Романовых. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин на XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтениях в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства сегодня нет», — сказал он.

Биньямин Нетаньяху . Фото: Abir Sultan / Reuters

Наряду с этим Степашин выразил благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за активную позицию в вопросе передачи подворья, которое находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня.

В декабре 2023 года Степашин заявлял, что процесс передачи подворья России «подзавис» из-за начавшегося конфликта в секторе Газа. Однако этот вопрос не был снят с повестки дня, подчеркивал Степашин.

Александровское подворье до 1917 года принадлежало дому Романовых

Александровское подворье — единственный русский объект, расположенный в черте иерусалимского Старого города. Здание было построено в конце XIX века и оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Александровское подворье - самое близкое в Храму Гроба Господня русское владение. . Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российское ИППО вместе с властями уже много лет добиваются возвращения России Александровского подворья. Глава ППО Николай Воронцов-Гофман сообщал о намерении оспорить в суде претензии РФ на подворье.

Путин обращался к израильской стороне с просьбой передать России Александровское подворье

Еще в 2022 году президент России Владимир Путин обратился к занимавшему на тот момент пост премьер-министра Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москвы расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

При этом отмечалось, что соответствующее обещание давал Владимиру Путину Биньямин Нетаньяху.

В 2015 году Россия также обращалась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, но тогда заявку так и не рассмотрели.