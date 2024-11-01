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15:57, 1 ноября 2024Силовые структуры

Нового фигуранта дела о мошенничестве в «Военторге» взяли под стражу

Суд Москвы арестовал топ-менеджера фабрики «Русь» Громова по делу «Военторга»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в компании «Военторг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Избрана мера пресечения топ-менеджеру Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрию Громову. Он отправлен в СИЗО до 30 декабря.

Его обвинили в совершении преступления по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, предприятие путем обмана поставило товары по завышенным ценам по госконтракту с Минобороны России, чем причинило бюджету ущерб в особо крупном размере.

23 сентября сообщалось, что суд продлил арест гендиректору «Военторга» Владимиру Павлову до 30 декабря. По версии следствия, он вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

По делу проходят индивидуальный предприниматель Сергей Тетруашвили, глава текстильной фирмы Дмитрий Комлев и Тимур Исаков.

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