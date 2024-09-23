Обвиняемому в хищении 400 миллионов рублей главе «Военторга» продлили арест

В Москве суд продлил арест главе «Военторга» Павлову, обвиняемому в хищениях

В Москве суд продлил арест генеральному директору «Военторга» Владимиру Павлову. Об этом сообщает ТАСС.

Павлов будет под стражей до 30 декабря. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Арест также продлили второму фигуранту дела Тимуру Исакову.

По версии следствия, Павлов вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в этом деле появилось два новых фигуранта — индивидуальный предприниматель Сергей Тетруашвили и глава текстильной фирмы Дмитрий Комлев.