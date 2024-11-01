Орбан заявил об отказе ЕС от мирной инициативы Венгрии по Украине

Орбан: ЕС отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования на Украине

Европейский союз (ЕС) отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Auf1.

«Я ясно дал понять европейцам: мы должны (...) создать атмосферу, при которой рано или поздно появятся позиции, которые позволят добиться прекращения огня и договориться о мире. Я хотел создать такую атмосферу, но не смог, потому что ЕС просто отверг это. Китай сказал "ок", ЕС сказал "без шансов"», — рассказал политик.

По его словам, одним из ключевых пунктов его плана было втягивание Китая в мирные переговоры, а также создание условий для диалога между Москвой и Киевом. Однако он отметил, что власти Евросоюза лишь заинтересованы в «нанесении поражения» России.

Ранее Орбан рассказал о том, как усилил меры личной безопасности после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. По его мнению, покушения на политиков связаны с тем, что левые политики и СМИ разжигают ненависть среди общественности. Как следствие, в отношении отдельных лиц происходит реальное физическое насилие.