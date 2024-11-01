Орбан рассказал об усилении мер личной безопасности после покушения на премьера Словакии

Орбан заявил, что усилил меры личной безопасности после покушения на Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как усилил меры личной безопасности после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Этим он поделился в ходе интервью порталу Auf1.

«Например, когда произошло покушение на Фицо в Словакии, тогда пришлось повысить уровень безопасности, сейчас он уже немного снизился», — заявил политик.

По мнению Орбана, покушения на политиков связаны с тем, что левые политики и СМИ разжигают ненависть среди общественности. Как следствие, в отношении отдельных лиц происходит реальное физическое насилие.

15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова.

Ранее премьер Венгрии Орбан признался, что после покушения на словацкого коллегу думал, что для его жизни тоже существует угроза.