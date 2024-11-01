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15:07, 1 ноября 2024Мир

Орбан рассказал об усилении мер личной безопасности после покушения на премьера Словакии

Орбан заявил, что усилил меры личной безопасности после покушения на Фицо
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как усилил меры личной безопасности после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Этим он поделился в ходе интервью порталу Auf1.

«Например, когда произошло покушение на Фицо в Словакии, тогда пришлось повысить уровень безопасности, сейчас он уже немного снизился», — заявил политик.

По мнению Орбана, покушения на политиков связаны с тем, что левые политики и СМИ разжигают ненависть среди общественности. Как следствие, в отношении отдельных лиц происходит реальное физическое насилие.

15 мая Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова.

Ранее премьер Венгрии Орбан признался, что после покушения на словацкого коллегу думал, что для его жизни тоже существует угроза.

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