Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 1 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный на 16 лет за госизмену россиянин рассказал ФСБ о переданных Украине данных

ФСБ: житель Керчи Ковирниченко признался в передаче СБУ информации о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Житель Керчи Тарас Ковирниченко, осужденный на 16 лет лишения свободы за госизмену, признался, что по собственной инициативе связался с украинской спецслужбой и стал передавать ей сведения о Вооруженных силах России. Видео с признанием россиянина обнародовала ФСБ, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецназа ведут мужчину. Он на камеру рассказывает, что после начала боевых действий связался со Службой безопасности Украины и стал в чат-боты пересылать информацию об увиденной им военной технике, находящейся в Керчи или проезжающей через Крымский мост.

31 октября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам колонии строгого режима за передачу информации Украине.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США ударили по новому российскому газовому проекту

      В Кремле опровергли вмешательство России в выборную кампанию в Молдавии

      Галкин посетил музей Украины в Нью-Йорке

      Осужденный на 16 лет за госизмену россиянин рассказал ФСБ о переданных Украине данных

      Российский футболист захотел сменить гражданство

      Назван доход России от имущества коррупционеров

      В России отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе между странами

      Тяжело раненный на СВО россиянин получил затерявшуюся награду спустя полгода

      Глава ведущего производителя предметов роскоши выпал из топ-4 богатейших людей

      Российский подросток принял рецептурное лекарство и не проснулся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше