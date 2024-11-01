Перенесшая в 29 лет инсульт женщина рассказала о его первом необычном симптоме

Belfast Live: симптомом инсульта у 29-летней женщины стало ухудшение зрения

Женщина по имени Элис Синнамонд перенесла инсульт в 29 лет. Она рассказала изданию Belfast Live о первом необычном симптоме инсульта, которому изначально не придала значения.

Однажды после вечерней прогулки Синнамонд заметила, что у нее ухудшилось зрение и она не могла нормально видеть. Тогда она подумала, что в глаз ей что-то попало, и легла спать. «На следующее утро я чувствовала себя измотанной, но мне нужно было идти на свадьбу. Я так и не стала нормально видеть, у меня немного болела голова», — вспомнила она события тех дней.

Синнамонд обратилась к врачам, обследование показало, что она перенесла инсульт и что у нее есть патология сердца. «После инсульта мой образ жизни полностью изменился. Мне было 29 лет, я недавно вышла замуж. Я много работала и за две недели до инсульта пробежала марафон. Я делала то, что всегда рекомендуют врачи: занималась спортом, правильно питалась, не курила и не злоупотребляла алкоголем», — отметила женщина. Восстановление после инсульта заняло у нее 11 месяцев.

Женщина также обратила внимание на то, что у нее не было привычных для инсульта симптомов — асимметрии лица, слабости рук или проблем с речью, поэтому на постановку диагноза ушло пять дней.

Ранее доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева рассказала, что 20-минутный дневной сон существенно снижает риск инфаркта и инсульта.