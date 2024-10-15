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20:20, 15 октября 2024Забота о себе

Врач назвала доступный каждому способ снизить риск инфаркта и инсульта

Эксперт Крымцева: 20-минутный дневной сон снижает риск инфаркта и инсульта

Фото: Unsplash

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон существенно снижает риск инфаркта и инсульта. Доступный каждому способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний она назвала «Известиям».

Эксперт обратила внимание на то, что во сне организм не просто отдыхает, а «тестирует» работу всех систем и органов, а также восстанавливается и вырабатывает все необходимые гормоны. Хронический недосып, связанный с ритмом жизни и работой, существенно увеличивает риск проблем с сердцем, сосудами и желудочно-кишечным трактом, предупредила она.

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Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, Крымцева посоветовала обзавестись привычкой спать от 10 до 30 минут в период с 13:00 до 15:00. По ее словам, для этого даже не обязательно ложиться в кровать — достаточно подремать в кресле или на диване, желательно в тишине.

«Такая дремота улучшит работу очень многих систем организма. Исследования показали, что примерно на 50 процентов улучшается концентрация внимания, на 30 процентов — память. Снижается риск возникновения состояний инфаркта, инсульта», — объяснила эксперт. Она подчеркнула, что помогут укрепить здоровье даже 10 минут дремоты в метро.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.

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      Наталья Обрядина
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