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23:53, 1 ноября 2024Россия

Песков высказался о рабочих контактах Путина с главой Хакасии

Песков заявил, что у Путина и ранее были рабочие контакты с главой Хакасии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами субъектов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Ведомости».

В пятницу, 1 ноября, Путин встретится с главой Хакасии. Песков отметил, что крупных мероприятий в планах у главы государства пока нет, идут обычные рабочие встречи.

25 октября президент встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым и поздравил таможенников с праздником.

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