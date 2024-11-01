Песков высказался о рабочих контактах Путина с главой Хакасии

Песков заявил, что у Путина и ранее были рабочие контакты с главой Хакасии

Рабочие контакты президента России Владимира Путина с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым были и ранее, как и с другими главами субъектов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Ведомости».

В пятницу, 1 ноября, Путин встретится с главой Хакасии. Песков отметил, что крупных мероприятий в планах у главы государства пока нет, идут обычные рабочие встречи.

25 октября президент встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым и поздравил таможенников с праздником.