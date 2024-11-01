Появилось видео атаки на российскую нефтебазу

Baza опубликовала видео атаки на территорию нефтебазы в Ставропольском крае

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Ставропольском крае. Момент атаки попал на видео, ролик опубликовало издание Baza.

На опубликованных кадрах видно, как после прилета российская нефтебаза озарилась яркой вспышкой, начался пожар.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что атака была совершена на объекте в Светлограде. По его данным, никто не пострадал.

Всего в ночь на пятницу, 1 ноября, Вооруженные силы Украины пытались атаковать несколько российских регионов — 83 беспилотника сбили над Курской, Орловской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также Крымом и Ставропольским краем.