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17:25, 1 ноября 2024Россия

Пропавший в Курской области после обстрела ВСУ депутат-контрактник найден

Председатель Курултая Башкирии Толкачев: депутат Локотченко найден живым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Локотченко

Алексей Локотченко. Кадр: Telegram-канал «Госсобрание-Курултай»

Депутат Курултая (Госсобрания) Башкирии Алексей Локотченко, которого разыскивали в Курской области, найден. Об этом заявил председатель парламента Константин Толкачев, слова которого приводятся в Telegram-канале органа власти.

Он рассказал, что свежие данные пришли от представителей заксобрания Курской области. «Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — сообщил Толкачев.

Депутат Локотченко заключил контракт с Минобороны в феврале. 1 ноября появилась информация, что после выполнения боевой задачи под Курском его штурмовой отряд попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). После эвакуации сослуживцы обнаружили пропажу парламентария и еще одного военного, Рудольфа Баимова.

Ранее Локотченко уже попадал под обстрел ВСУ в Донецкой народной республике. Тогда депутат выжил благодаря сослуживцу, который стоял на пути распространения взрывной волны.

ЖЗЛ
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