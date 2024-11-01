В Курской области пропал при выполнении задания депутат-контрактник Локотченко

Депутат Курултая (Госсобрания) Башкирии Алексей Локотченко пропал в Курской области.

В феврале парламентарий подписал контракт с Минобороны и ушел на спецоперацию (СВО). Он был ранен на территории Донецкой народной республики, вылечился и вернулся в зону боевых действий. Он перешел в штурмовой отряд и добровольно отправился в Курскую область, подвергшуюся вторжению украинских сил.

Коллеги депутата допустили, что он мог попасть в плен

Сообщается, что 29-летний Локотченко в составе штурмовой группы в ночь на 30 октября отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и спешно эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Локотченко и еще одного военного, Рудольфа Баимова.

Помощница депутата допустила, что Локотченко мог попасть в плен или стать жертвой обстрела. Подчиненные башкирского депутата пытаются выяснить его местоположение или связаться с теми, кто может знать его.

Депутат уже получал ранение в зоне СВО

В январе Локотченко сообщил, что заключил контракт с Минобороны. В феврале он отправился в зону СВО. «Раскачивать лодку или встать на защиту Родины. Как человек, любящий свою страну и Республику Башкортостан, я без колебаний выберу второй вариант», — так объяснил свое решение депутат.

Вскоре он стал командиром артиллерийского расчета в интернациональной бригаде «Пятнашка». Он взял позывной Радий (к слову, главу Башкирии зовут Радий Хабиров). 20 мая возглавляемый им отряд попал под обстрел в районе Артемовска в Донецкой народной республике, сам Локотченко был ранен. Утверждалось, что он выжил благодаря сослуживцу, который стоял на пути распространения взрывной волны. Самого мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко рассказывал, что в его теле осталась часть осколков «как напоминание о чувстве долга, объединяющем всех участников специальной военной операции».

Во время лечения он возвращался в Башкирию, но затем решил вернуться в зону СВО, объяснив это событиями в Курской области. «Я принял решение остаться и перейти в штурмовой отряд, вместе с которым отправлюсь в Курскую область», — писал Локотченко.

О депутате известно, что он получил образование юриста. Работал в «Башнефть-Строе», затем почти три года был оперуполномоченным отдела уголовного розыска в Уфе. Позднее стал возглавлять юридическую компанию РСК, с 2022 года числится индивидуальным предпринимателем, в качестве бизнесмена стал депутатом Госсобрания республики.