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13:11, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении из-за слов о Курской области

Журналистка Витязева заявила, что ей неизвестно об увольнении из «Соловьев Live»
Мария Большакова
Юлия Витязева

Юлия Витязева. Кадр: Соловьёв Live / Россия 1

Журналистка Юлия Витязева (настоящая фамилия — Лозанова), работающая в программе «Соловьев Live» Владимира Соловьева, прокомментировала слухи о том, что ее уволили из передачи из-за слов о Курской области. Ее ответ передает RTVI.

Она заявила, что ей неизвестно о подобном решении. «Я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал, и что мы не сделали то, что от нас ждали, скажем так», — заявила она.

О том, что Витязеву уволили из «Соловьев Live», утром 1 ноября сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Он заявил, что журналистку выгнали из программы. «Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место», — заявил он.

Поводом, по его словам, стал пост журналистки в Telegram, в котором она заявила, то продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стало частью хитрого плана России. Позднее Витязева удалила публикацию.

Ранее блогер Николай Соболев, снявшийся в программе Соловьева, рассказал о нем вне экрана. По словам Соболева, журналист показался ему в жизни таким же, как и во время съемок.

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