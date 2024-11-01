В Госдуме высказались об идее продавать электронные сигареты по рецепту

Депутат Леонов назвал идею продавать электронные сигареты по рецепту странной

Идея продавать электронные сигареты по рецепту в аптеках довольно странная, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам, чтобы их можно было приобретать в аптеках по рецепту врачей-терапевтов. Отмечалось, что схожие решения приняты в таких странах, как Франция, Финляндия, Япония и Австралия.

«Идея довольно странная, потому что электронные сигареты явно лекарственными средствами не являются. С трудом я могу себе представить, что можно вылечить какое-либо заболевание с помощью этих средств. Наоборот, можно нанести только вред человеку и его здоровью, прежде всего. Поэтому выход только один — это запрет вообще продажи вейпов на территории Российской Федерации точно также, как сделано тоже в ряде стран, потому что эти вейпы пагубно влияют на здоровье молодежи — вейпы в основном курят молодые люди», — поделился депутат.

Парламентарий добавил, что последствия курения вейпов до конца не изучены, однако проведенные исследования говорят о том, что они гораздо опаснее сигарет. Кроме того, Леонов указал на то, что большинство граждан страны поддерживает полный запрет вейпов, ссылаясь на проведенные социологические исследования.

«Если будут реализованы те инициативы, которые уже приняты Государственной Думой в части ограничения продажи вейпов и запрета различных добавок в жидкости для вейпов, таких как ароматизаторы либо синтетические формы никотина, которые вызывают привыкание, то отсутствие ароматизаторов сразу исключит желание у молодых, особенно совсем молодых, наших граждан курить их, потому что в основном дети употребляют их именно из-за вкусного привкуса, запаха и так далее, а если вейпы не будут ничем пахнуть, вкуса не будут иметь, то вряд ли они будут востребованы у молодежи. К сожалению, закон есть, но постановление правительства по этому поводу нет и дополнительные нормативные акты еще не приняты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее терапевт Кайваан Хан заявил, что вейпинг нельзя назвать более здоровой альтернативой табаку. По его словам, при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.

