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16:50, 1 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее продавать электронные сигареты по рецепту

Депутат Леонов назвал идею продавать электронные сигареты по рецепту странной
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Идея продавать электронные сигареты по рецепту в аптеках довольно странная, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам, чтобы их можно было приобретать в аптеках по рецепту врачей-терапевтов. Отмечалось, что схожие решения приняты в таких странах, как Франция, Финляндия, Япония и Австралия.

«Идея довольно странная, потому что электронные сигареты явно лекарственными средствами не являются. С трудом я могу себе представить, что можно вылечить какое-либо заболевание с помощью этих средств. Наоборот, можно нанести только вред человеку и его здоровью, прежде всего. Поэтому выход только один — это запрет вообще продажи вейпов на территории Российской Федерации точно также, как сделано тоже в ряде стран, потому что эти вейпы пагубно влияют на здоровье молодежи — вейпы в основном курят молодые люди», — поделился депутат.

Парламентарий добавил, что последствия курения вейпов до конца не изучены, однако проведенные исследования говорят о том, что они гораздо опаснее сигарет. Кроме того, Леонов указал на то, что большинство граждан страны поддерживает полный запрет вейпов, ссылаясь на проведенные социологические исследования.

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«Если будут реализованы те инициативы, которые уже приняты Государственной Думой в части ограничения продажи вейпов и запрета различных добавок в жидкости для вейпов, таких как ароматизаторы либо синтетические формы никотина, которые вызывают привыкание, то отсутствие ароматизаторов сразу исключит желание у молодых, особенно совсем молодых, наших граждан курить их, потому что в основном дети употребляют их именно из-за вкусного привкуса, запаха и так далее, а если вейпы не будут ничем пахнуть, вкуса не будут иметь, то вряд ли они будут востребованы у молодежи. К сожалению, закон есть, но постановление правительства по этому поводу нет и дополнительные нормативные акты еще не приняты», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее терапевт Кайваан Хан заявил, что вейпинг нельзя назвать более здоровой альтернативой табаку. По его словам, при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.

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