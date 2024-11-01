В России предложили продавать электронные сигареты по рецепту

В России предложили продавать электронные сигареты в аптеках по рецепту

Электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) необходимо приравнять к лекарственным средствам, чтобы возможность их продажи перешла к аптекам по рецепту врачей-терапевтов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять к лекарственным средствам электронные сигареты и ЭСДН, а также ограничить их продажу. В организации полагают, что продавать такие устройства следует только в аптеках, причем по рецептам врачей-терапевтов», — указано в заявлении.

Отмечается, что на сегодняшний день в России 4,5 миллиона курильщиков курят электронные сигареты. При этом схожие решения, касающиеся продажи ЭСДН аптеками, приняты в таких странах, как Франция, Финляндия, Япония и Австралия.

Ранее терапевт Кайваан Хан заявил, что вейпинг нельзя назвать более здоровой альтернативой табаку. По его словам, при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.